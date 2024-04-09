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20:16, 9 апреля 2024Интернет и СМИ

Ведущий КВН рассказал о жизни Маслякова после ухода из телеигры

Ведущий КВН Хрусталев заявил, что Масляков следит за всем, что происходит в игре

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Руководитель КВН Александр Масляков следит за всем, что происходит в телеигре, несмотря на уход с поста ведущего. О жизни Маслякова рассказал известный юморист, ведущий и бывший участник КВН Дмитрий Хрусталев в интервью порталу «Страсти».

«Он как "большой брат", его, может, и нет рядом, но он все видит, все знает. Я думаю, что он даже немного пописывает [шутки] командам», — рассказал Хрусталев об участии Маслякова в КВН.

Юморист также сообщил, что Масляков сам предложил ему стать ведущим КВН. При этом, подчеркнул Хрусталев, после ему пришлось два года проходить кастинг на эту роль.

Ранее известный российский комик и актер, обзорщик КВН Денис Косяков оценил Хрусталева в роли ведущего телеигры. Он похвалил юмориста и отметил, что он больше всего подходит на эту роль. По мнению Косякова, Хрусталев должен стать постоянным ведущим КВН.

В феврале 2022 года стало известно, что Александр Масляков заразился коронавирусом. Из-за соблюдения режима самоизоляции он был вынужден пропустить последующие игры. Вместо него КВН вели актеры Андрей Бурковский, Дмитрий Нагиев, Александр Олешко, шоумены Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, а также юморист Вадим Галыгин.

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      Мария Большакова
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