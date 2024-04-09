Во Франции рассказали о поставках Армении желанной всеми военной техники

Посол Франции Декотиньи: Париж поставляет Еревану желанную всеми военную технику

Париж поставляет Еревану военную технику, которую «все хотят отчаянно получить». О поставках Армении желанной всеми техники заявил французский посол Оливье Декотиньи в социальной сети X.

«У Франции есть военная техника, которую все отчаянно хотят получить. И Франция поставляет ее Армении», — написал он. К сообщению посол также прикрепил ссылку на статью издания Politico под заголовком «У Франции есть военные противодронные радары, которые все отчаянно хотят получить».

В ноябре 2023 года Париж передал Еревану французские бронемашины, от которых ранее отказался Киев. Отмечалось, что 12,5-тонные бронемашины наступательного характера на Украине сочли недостаточно защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет.

Ранее стало известно, что Купленный Молдавией французский радар не смог обнаружить беспилотный летательный аппарат (БПЛА), упавший на границе с Украиной, рядом с селом Етулия, в районе города Вулканешты. Основной причиной этого назвали малую высоту полета беспилотника.