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17:16, 9 апреля 2024Россия

Ворвавшийся в храм россиянин разбил икону со словами «Бога нет» и попал на видео

В Удмуртии мужчина разбил икону и заявил, что Бога нет

Кадр: Telegram-канал Mash

Житель Удмуртии ворвался в храм и заявил, что Бога нет. Запись с установленной в храме камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео россиянин приближается к стоящей в храме копии иконы «Неупиваемая Чаша», которую в Русской православной церкви почитают как чудотворную. «Можно на тебя [помочиться]?» — спрашивает он. Затем мужчина разбил стекло и заявил о своей материалистической позиции. «Я ему молился 20 лет, и что?» — говорит он прихожанке.

Нарушителя задержали прибывшие на место полицейские. Им оказался 37-летний электрик. Ранее он был судим за оскорбление представителя власти.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил усилить безопасность храмов Московской епархии. «Необходимо оперативно проверить обеспеченность храмов инженерно-техническими средствами охраны и квалифицированной физической защиты, а также проконтролировать работу противопожарной защиты зданий и помещений», — говорилось в заявлении Русской православной церкви.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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