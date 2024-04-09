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13:24, 9 апреля 2024Интернет и СМИ

Врач развеял популярный миф о сахарном диабете

Врач Мясников: диабетикам можно употреблять сладкое в небольших количествах

Фото: Melanie Kreutz / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что диабетикам можно употреблять сладкое в небольших количествах. Миф о том, что при сахарном диабете категорически запрещены сладкие продукты, медик развеял в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор опроверг популярное мнение о том, что диабетикам запрещено есть сладкое. «Вообще нельзя есть быстрые углеводы, необязательно сладкое, — хлеб, макароны, манную кашу, белый рис. Все, что белое, нельзя — то есть то, что вызывает подскок сахара, быстрый подскок инсулина, и ведет к нечувствительности к инсулину», — объяснил врач.

По словам специалиста, диабетикам можно употреблять сладкие продукты в умеренных количествах. «Почему нет? По чуть-чуть можно. Хотите виноград? Съешьте вы виноград. Хотите сухофрукт? Съешьте сухофрукт. Хотите горький шоколад? Съешьте», — сказал медик. Тем более, как отметил врач, при диабете пациенты принимают лекарства и в определенной мере защищены.

Ранее Мясников развеял еще один миф о сахарном диабете. Доктор заявил, что диабет второго типа может появиться даже при нормальном весе, а не только при избыточной массе тела.

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      Олег Давыдов
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