Юрист предупредил о произволе застройщиков в России

Юрист Подъяблонский: застройщики в РФ не несут ответственность перед дольщиками

В России застройщики де-факто не несут никакой ответственности за неисполнение своих обязательств, таких как нарушение сроков сдачи недвижимости, и могут сделать все, что хотят. О подобном произволе в беседе с «Царьградом» предупредил юрист Глеб Подъяблонский.

Он напомнил, что в стране действует мораторий, защищающий застройщиков от наказания, и в спорных случаях с компаний сложно взыскать даже материальную компенсацию. Данные меры были введены в России во время пандемии COVID-19, чтобы помочь крупному и малому бизнесу, и действуют по сей день.

Более того, подчеркнул Подъяблонский, несданные квартиры еще даже не принадлежат дольщикам. У последних нет права собственности, поскольку договор долевого участия подразумевает, что застройщик обещает передать жилье будущему владельцу, кода сдаст его в эксплуатацию. И у этого документа есть нюансы. Так, если компания построила квартиру большей площади, то она заставит собственника доплатить.

«То есть по большому счету, если вы подписываете договор долевого участия, вы должны понимать: это никоим образом не ваше жилье, вы к нему никакого отношения не имеете, прав вы там никаких не имеете. И, в общем-то, застройщик может сделать с вами все, что считает нужным», — сказал юрист.

Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что строительные компании в России ведут себя безобразно и недобросовестно наживаются на гражданах. Он выразил мнение, что с таким их поведением нужно обязательно бороться.