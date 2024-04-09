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15:38, 9 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский приехал на строительство фортификаций в Харьковской области

Зеленский посетил строительство фортификаций в Харьковской области

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетил строительство фортификаций в Харьковской области. Видео политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Харьковщина. Строительство фортификаций. Спасибо всем, кто работает для того, чтобы Украина была крепче», — написал Зеленский.

На записи видно специальную технику для строительства укреплений, которой не было в материале журналиста Bild Пауля Ронцхаймера, посещавшего первую линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в десяти километрах от границы с Россией.

Помимо этого, в кадрах запечатлены противотанковые железобетонные конструкции, более известные как «зубы дракона».

Ранее стало известно, что в Харькове началась скрытая эвакуация оборудования предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом (ВПК).

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      Валентин Карант
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