Зеленский приехал на строительство фортификаций в Харьковской области

Зеленский посетил строительство фортификаций в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил строительство фортификаций в Харьковской области. Видео политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Харьковщина. Строительство фортификаций. Спасибо всем, кто работает для того, чтобы Украина была крепче», — написал Зеленский.

На записи видно специальную технику для строительства укреплений, которой не было в материале журналиста Bild Пауля Ронцхаймера, посещавшего первую линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в десяти километрах от границы с Россией.

Помимо этого, в кадрах запечатлены противотанковые железобетонные конструкции, более известные как «зубы дракона».

Ранее стало известно, что в Харькове началась скрытая эвакуация оборудования предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом (ВПК).