Зеленского обвинили в игнорировании Верховной Рады

Депутат Геращенко: Зеленский перестал общаться с Верховной Радой

Президент Украины Владимир Зеленский перестал общаться с Верховной Радой. Об этом заявила депутат парламента, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передает «Телеграф».

По словам депутата, в последний раз президент встречался с парламентом 24 февраля 2022 года.

«Президент Зеленский — первый президент, который вообще не общается с парламентом. Все президенты парламенты не любят, не только украинские. Парламент — это всегда критика, дискуссии. Но все считаются с парламентом, потому что это срез общества», — заявила Геращенко.

Депутат добавила, что Верховная Рада и президент должны общаться и «искать компромисс», а также объединяться «вокруг ВСУ и европейских ценностей».

Ранее политолог Андрей Золотарев связал массовый уход депутатов из украинского парламента с подготовкой к скорой отставке Зеленского. По его мнению, парламентарии боятся, что их могут «сделать крайними», поэтому стремятся покинуть свои посты.