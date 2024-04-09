Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:47, 9 апреля 2024Бывший СССР

Зеленского обвинили в игнорировании Верховной Рады

Депутат Геращенко: Зеленский перестал общаться с Верховной Радой

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский перестал общаться с Верховной Радой. Об этом заявила депутат парламента, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передает «Телеграф».

По словам депутата, в последний раз президент встречался с парламентом 24 февраля 2022 года.

«Президент Зеленский — первый президент, который вообще не общается с парламентом. Все президенты парламенты не любят, не только украинские. Парламент — это всегда критика, дискуссии. Но все считаются с парламентом, потому что это срез общества», — заявила Геращенко.

Депутат добавила, что Верховная Рада и президент должны общаться и «искать компромисс», а также объединяться «вокруг ВСУ и европейских ценностей».

Ранее политолог Андрей Золотарев связал массовый уход депутатов из украинского парламента с подготовкой к скорой отставке Зеленского. По его мнению, парламентарии боятся, что их могут «сделать крайними», поэтому стремятся покинуть свои посты.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Телефоны все убрали». Оренбургский губернатор резко обратился к жителям на встрече. Что на это ответили в Кремле?

      ВСУ нанесли удары болгарским оружием по этническим болгарам в Херсонской области

      Российский студент придумал новый способ быстро вылечить зубы

      Подсветка ПК оказалась опасной для видеокарт

      В Британии рассказали о цели России на Украине

      В бывшей республике СССР захотели запретить молоко из России

      Женщина услышала шум и наткнулась 2,5-метрового аллигатора у себя в коридоре

      Ведущая Первого канала показала фигуру в купальнике в день 42-летия

      Глава евродипломатии выступил против ударов по Запорожской АЭС

      Командир рассказал об оставленных в районе Клещеевки военных ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше