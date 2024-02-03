На Украине рассказали о подготовке депутатов Рады к уходу Зеленского

Политолог Золотарев: депутаты Рады готовятся к уходу Зеленского с поста

Массовый исход депутатов Верховной Рады Украины из президентской фракции «Слуга народа» связан с подготовкой к скорому уходу Владимира Зеленского с поста президента. Таким мнением поделился киевский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу «Вышка».

«Все прекрасно понимают, что после ухода Зеленского рано или поздно — это вопрос месяцев — к ним возникнет масса вопросов, и заодно их могут сделать крайними в этой ситуации. Естественно, они стремятся дистанцироваться», — сказал Золотарев.

По его мнению, Зеленский может уже не рассчитывать на большинство для своей партии в Раде. Золотарев считает, что на самом деле президентскую фракцию покинет больше депутатов, чем то число, которое называл ее лидер Давид Арахамия.

Политолог предположил, что в блок Зеленского возьмут в лучшем случае десять-пятнадцать процентов депутатов от «Слуги народа». «Остальные хотят какую-то политическую перспективу. Естественно, там начался разброд и шатание», — отметил он.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Верховной Рады Украины Давид Арахамия заявил, что парламент приближается к серьезному кризису. По его словам, 17 депутатов от «Слуги народа» выразили желание сложить полномочия. Он подчеркнул, что и в других партиях есть желающие отказаться от мандата.

В декабре 2023 года Арахамия уже заявлял о желании многих депутатов сложить полномочия. Тогда он говорил, что Верховной Раде все сложнее работать из-за уменьшения численности депутатов.