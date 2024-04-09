Жителей Кургана призвали запастись на месяц водой из-за паводка

Жителей Кургана из-за угрозы паводка призвали запастись на месяц водой

Гендиректор АО «Водный союз» Владимир Овсянников призвал жителей Кургана запастись водой в связи с риском затопления водозаборных сооружений. Его слова приводит Telegram-канал правительства региона.

Овсянников попросил жителей обеспечить себя водой на месяц «для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд».

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что центральная часть Кургана может быть подтоплена.

В этот же день эколог Роман Пукалов сообщил об угрозе затопления населенных пунктов в Тюменской области.