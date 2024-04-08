Российский губернатор заявил о риске затопления центра одного города

Губернатор Шумков: центральная часть Кургана может быть подтоплена

Центральная часть Кургана может быть подтоплена, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

По словам главы российского региона, прогноз по паводку стремительно ухудшается. «Воды прибывает намного больше и быстрее. Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и коллег из Казахстана, прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем в 1994 году», — поделился информацией он. Шумков уточнил, что в зоне риска находятся все населенные пункты по пойме реки Тобол. Что касается Кургана, то вода может затопить не только правую сторону, но и центральную часть города, а также микрорайоны Восточный, Кулацкий и другие.

Шумков настоятельно рекомендовал гражданам, проживающим в зонах риска, эвакуироваться, не дожидаясь прихода большой волны. В канале было опубликовано видео, на котором Шумков общается с местными жителями. «Не упрямьтесь, не ерепеньтесь, документы собирайте, ценные вещи собирайте и уходите, хорошо?» — призвал он курганцев. Он пообещал, что тем, у кого нет возможности переехать к родным и близким в более безопасные районы на время наводнения, предоставят место в пунктах временного размещения.

Помимо этого, губернатор Курганской области объявил о вводе ЧС регионального уровня.

Ранее в этот же день эколог Роман Пукалов заявил об угрозе затопления населенных пунктов в Тюменской области.

