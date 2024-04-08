Жителей российского региона предупредили о прибытии большой волны из-за паводка

Курганский губернатор Шумков сообщил о введении режима ЧС из-за паводка

В Курганской области из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram.

По его словам, прогноз по паводку ухудшается, а вода стремительно пребывает. «Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета и коллег из Казахстана, прогнозируется 11 метров и выше, что намного больше, чем в 1994 году», — написал Шумков.

Он призвал эвакуироваться всех, кто проживает в пойме реки Тобол, не дожидаясь ухудшения ситуации, а также предупредил, что в ночь на 9 апреля ожидается прибытие первой большой волны в Звериноголовский округ, а через один-два дня — второй. По прогнозам МЧС, в зоне риска находятся несколько населенных пунктов: село Звериноголовское, Прорывное, Озерное, Верхняя Алабуга, Бугровое и Редуть. «Далее через Притобольный и Кетовский округа вода пойдет на Курган и затем на Белозерский муниципальный округ», — предупредил Шумков.

Губернатор добавил, что под угрозой подтопления находится правая сторона и центр Кургана, а также микрорайоны Восточный и Кулацкий. В ближайшее время спасатели подготовят карту с затронутыми паводком территориями. Шумков назвал чрезвычайным объем воды в регионе и настоял, чтобы местные жители, чьи дома расположены вблизи поймы, немедленно покинули дома и выехали к родным или в пункты временного размещения.

Ранее режим ЧС также ввели в Тюменской области. По словам губернатора Александра Моора, это заблаговременная мера, а обстановка на реках в региона спокойная и контролируемая. Он сообщил, что на местных реках наблюдается естественный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда.

Весеннее половодье и вызванные им подтопления затронули 39 регионов России. Вечером 5 апреля прорвало дамбу в Орске, в результате чего подтопило тысячи домов и участков. 8 апреля глава Оренбурга Сергей Салмин заявил, что ситуация с паводком в городе ухудшается. Он допустил, что уровень воды может вновь подняться ночью, и призвал всех, кто находится в зоне подтопления, покинуть дома, не откладывая эвакуацию.