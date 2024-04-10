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20:27, 10 апреля 2024Мир

Адвокат Ассанжа оценил слова Байдена о возможном закрытии дела против журналиста

Адвокат Ассанжа Полак: слова Байдена о возможном закрытии дела обнадеживают
Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж. Фото: Bimal Gautam / Xinhua / Globallookpress.com

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Барри Полак оценил слова президента США Джо Байдена о возможном закрытии Штатами дела против журналиста по просьбе Австралии. Его комментарий приводит РИА Новости.

Он высказался, что это обнадеживает, и призвал «покончить с этим делом и позволить мистеру Ассанжу вернуться в Австралию». Защитник добавил, что дело против Ассанжа вообще никогда не должно было начинаться.

Ранее 10 апреля Байден сообщил, что США рассматривают просьбу Австралии о закрытии дела против основателя WikiLeaks. В феврале австралийский парламент поддержал законопроект с требованием закрыть дело против Ассанжа. За это решение выступил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.

В марте Высокий суд Лондона разрешил Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США. Журналист сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в судах Великобритании.

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      Антон Похиляк
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