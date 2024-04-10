Российских звезд годами обманывал музыкант из Колумбии. Он втерся в доверие к Билану и Пелагее. Почему ему верили?

Ксения Собчак опубликовала фильм об аферисте, обманувшем российских звезд

Журналистка Ксения Собчак выпустила фильм «Счастье любит тишину», в котором жертвы колумбийского виолончелиста Анджело Торреса рассказали о том, как он годами их обманывал и мастерски вводил в заблуждение все их окружение. По словам героинь, живущий в России музыкант представлялся наследником богатой семьи и успешным бизнесменом, который блестяще окончил московскую консерваторию. Благодаря своей легенде он расположил к себе таких российских звезд, как Дима Билан, Пелагея и Андрей Малахов, а также десятки женщин. За счет сразу нескольких женщин он жил, утверждают героини, а некоторые обманутые пассии даже родили ему детей, которых он не признал. Кто такой Анджело Торрес, которого прозвали российским «аферистом из Тиндера», и почему ему верили — в материале «Лента.ру».

Дизайнер Добрякова случайно познакомилась с Торресом на радио

Известный дизайнер Катя Добрякова, владеющая шоурумами в Нью-Йорке и крупных городах Европы, рассказала Собчак историю своего неудачного романа. История пары началась внезапно: продюсирующая молодых артистов россиянка случайно встретила виолончелиста на радио, где он аккомпанировал ее подопечному.

После первой встречи общение Добряковой и Торреса, которого она охарактеризовала как галантного и любезного, продолжилось в переписке. Тогда улетевший в Колумбию горе-музыкант приглашал женщину в гости, предлагая организовать путешествие, но она ответила отказом. Позже мужчина вновь поинтересовался делами знакомой — тогда эмоционально разбитая из-за начала СВО Добрякова пригласила его на ужин к себе домой.

Он пришел с гитарой, а чехол для нее был сделан из кожи крокодила, который практически как сумка Birkin, я думаю, стоил. Сама виолончель, по его словам, и вовсе стоила три миллиона долларов. Был бы чехол не из крокодила, я бы еще подумала. А тут надо было сразу отдаваться, чтобы не сбежал Катя Добрякова

На свидании иностранец рассказывал о своих домах в Колумбии и огромном пентхаусе в Москве, личном кабриолете и других деталях роскошной жизни. Торрес утверждал, что владеет огромным бизнесом в сфере моды, руководя четырьмя тысячами сотрудников и фирмой по поставке авокадо в Россию. Добрякову покорил и тот факт, что он окончил консерваторию.

К тому же самоназванный миллионер намекал, что у него влиятельная и состоятельная семья. «И было понятно, что в Колумбии можно делать такие большие деньги, судя по картинке в его социальных сетях, скорее всего, какими-то нелегальными способами», — отметила Добрякова в интервью Собчак.

Торрес вводил в заблуждение Пелагею, Андрея Малахова и Диму Билана

Чары Торреса подействовали не только на ослепленную любовью Добрякову, но и на ее родителей и друзей, в том числе певицу Пелагею, которая познакомилась с ним лично. Свидетелем ее романа оказались и журналист Андрей Малахов с певцом Димой Биланом, с которыми Добрякова близко дружила.

Целая свита из колумбийских ребят. Там были охранники и две няни. Он много говорил о любви к Кате, но ровно столько же он говорил о лошадях и имениях в разных концах света Пелагея певица

«Он закрыл наш счет в ресторане. Девчонки провожали меня так, как будто я выиграла Олимпиаду», — призналась дизайнер, которую не смутил тот факт, что ее спутник ранее уже был женат. Торрес сразу заявил, что его супружеская жизнь не сложилась, а бывшая жена Кристина ныне психически больна.

При этом у мужчины осталось двое детей от первого брака, которых он воспитывает. И это вовсе не мешало ему грезить о новых детях, которых, судя по его рассказам и образу жизни, он явно мог обеспечить. «Анджело много говорил о любви к Кате, о том, что скоро они поженятся, она родит ему детей. Был вечер, когда он заявил за общим столом, что ему кажется, что у них сегодня получилось сделать ребенка», — делилась деталями отношений подруги Пелагея.

Катя Добрякова Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

На день рождения Добряковой музыкант подарил ей фортепиано и изъявил настоятельное желание познакомиться с ее родителями. Они остались глубоко впечатлены поведением молодого человека, который весь вечер был к ним крайне внимателен. «Молодежь сейчас такого почтения родителям не выражает, а тут прям с порога», — высказалась тронутая особым вниманием мать женщины. Отец также положительно отозвался о новом спутнике дочери.

Так предприимчивому Торресу окончательно удалось втереться в доверие к дизайнеру, которая закрывала глаза на странности в его поведении. Виолончелист поселился в квартире Добряковой и никак не объяснял, почему они живут у нее, а не в дорогостоящем московском пентхаусе, в котором она однажды была в гостях.

Торрес носил одежду и обувь Добряковой, говоря о том, что он якобы отправил все вещи в Испанию

Вскоре Добрякова забеременела, и от радости Торрес с ее телефона сразу начал звонить Пелагее и Диме Билану, чтобы сообщить о долгожданной новости. «Я, конечно, возрадовался. Он даже попросил меня поставить за них свечку. И я поставил», — признался исполнитель.

Беременная бизнесвумен, которая фактически содержала возлюбленного, все же решила поинтересоваться, планирует ли он вернуть потраченные на него деньги. «Я никогда не давала ему в долг, но при этом покупала продукты и прочие вещи для дома, оплачивала домработницу и так далее», — пояснила дизайнер, которая к тому же регулярно заказывала Торресу новую одежду.

Анджело Торрес с Катей Добряковой Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

К сюрпризу женщины будущий отец крайне негативно отреагировал на ее вопрос о деньгах, внезапно назвав ее «тупой, жирной и меркантильной старухой». «Найди себе такого, кто будет возвращать тебе деньги», — разъяренно ответил Торрес, послав ее матом. Затем он ушел из квартиры, запихнув в карманы пару новой обуви, подаренной ему Добряковой, и больше не возвращался.

Через несколько месяцев они случайно встретились прямо на улице, и Торрес сделал вид, что не знает мать его ребенка. «Ты сидишь на скамейке. Ты плакала от горя, два месяца лезла на стенку от боли. Человек — отец твоего ребенка, который просил его год, просто проходит мимо... У меня не было слов», — со слезами на глазах призналась женщина, которая после этого больше никогда не общалась с мужчиной.

Катя Добрякова оказалась не единственной возлюбленной Анджело Торреса

Российская актриса Дарья Сивова, как оказалось, тоже хорошо знала Анджело Торреса. Они познакомились в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), встретились, и у них быстро завязался бурный роман. Причем тогда Торрес уже давно состоял в отношениях с Добряковой.

Человек как сказка казался. Путешествия, знание шести языков, мне было с ним хорошо. Не было никакой грязи. Я влюбилась с первого вечера Дарья Сивова

Сивовой музыкант настойчиво повторял, что не женат, но о наличии детей от бывшей супруги все же признался. Как и Добряковой, он рассказал ей о глубокой депрессии бывшей жены Кристины. «Еще он настойчиво повторял, что такие прекрасные люди, как я, должны рожать побольше детей», — резюмировала актриса.

Женщине также удалось побывать в том самом пентхаусе в Москве, о котором так много рассказывал виолончелист, — это был замок с семиметровыми потолками, прозрачным лифтом, статуями, резной мебелью и фонтаном с семейным гербом

Среди возлюбленных виолончелиста, с которыми он встречался параллельно, была и профессиональный музыкант Анна М. Девушка познакомилась с мужчиной в социальной сети и два года состояла с ним в отношениях. «Он вообще ни капли не романтичный, он не целуется», — так девушка объясняла Собчак отсутствие подозрений в неверности партнера.

Дарья Сивова Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Среди прочего Анна призналась, что Торрес ни разу за их многолетний роман не купил презервативы. «Мне все время его хотелось, потому что он ускользал. Это очень раздражало, страшно. Он уезжал и переставал быть на связи», — отмечала женщина, несколько раз прощавшая измены коллеги-музыканта.

На одном из архивных видео, в котором он пришел в ресторан поздравить любовницу с днем рождения, Торрес предстал в модном теплом жилете. Позже выяснилось, что жилет принадлежал Добряковой. В документальном фильме Собчак она достала ту самую жилетку из шкафа в своей квартире и показала ее на камеру.

Катя Добрякова решила вывести Торреса на чистую воду

Обман Торреса вышел наружу в июле 2023 года, когда в Telegram-канале «Антиглянец» появился пост, из которого широкой публике впервые стало известно о беременности Добряковой. Когда дизайнер узнала, что помимо нее есть и другие обманутые ее экс-возлюбленным женщины, она разрешила дать им свой номер.

В итоге многие пострадавшие связались со звездой, в том числе и Дарья Сивова. Добрякова решила до конца расплести клубок страстей и также позвонила Анне М., которая поведала ей свою историю с Торресом. В ходе съемок фильма Собчак нашлись и другие жертвы — трое из них оказались беременными, но имен своих они не назвали.

Выяснилось, что в сети любвеобильного колумбийца попала и популярная певица Мария Конте, которая плюс ко всему оформила на ухажера доверенность на собственного ребенка. При этом известно, что отцом ее дочери является миллиардер Виктор Вексельберг.

«Он говорил мне, что они все его жертвы, которые любят его силу и красоту и поэтому хотят его. Поэтому, когда он уходит, они страдают», — цитирует слова афериста музыкант Яна Блиндер, которая заявила, что близко дружила с Торресом, но не имела с ним интимной связи.

Обманутые россиянки устроили Анджело Торресу очную ставку

Когда вся правда наконец всплыла наружу, обманутые женщины решили устроить аферисту очную ставку, которую согласилась засвидетельствовать Собчак. Героини документалки организовали закрытое мероприятие, куда обманом пригласили Торреса в качестве музыканта.

Участницы вечера надели маски и мантии, чтобы скрыть лица, а когда концерт начался, они неожиданно раскрыли свои личности. Испуганный виолончелист сразу убежал, получив вино в лицо от Добряковой, но Собчак все же смогла задать ему несколько вопросов.

Торес заявил, что ни с кем не встречался, а слова всех девушек — неправда. «Это подстава, они хотят пиариться», — заключил он. Слухи о том, что он также состоял в отношениях с дочерью Тиграна Кеосаяна, обманщик комментировать категорически отказался. «Адьос, ублюдок», — кричали мужчине вслед пострадавшие от его рук участницы вечера.

Вдобавок Добряковой удалось дозвониться и до бывшей супруги Торреса Кристины, чтобы рассказать ей всю правду о мужчине. Сначала шокированная женщина с сочувствием восприняла неожиданную информацию и проявила желание встретиться с Добряковой. Однако через час Кристина перезвонила женщине и потребовала больше никому не рассказывать эту историю.