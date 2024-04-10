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15:30, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор напомнил Duolingo о запрете ЛГБТ-пропаганды

Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на предмет ЛГБТ-пропаганды

Фото: Unsplash

Роскомнадзор предупредил популярный сервис по изучению иностранных языков Duolingo о запрете публикации материалов с пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом ведомство сообщило РИА Новости.

В письме, которое Роскомнадзор направил сервису, он также потребовал от Duolingo проверить контент на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды и устранить нарушения. «Ответ пока не получен», — добавили в ведомстве.

Роскомнадзор напомнил, что за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в России предусмотрено наказание, штраф может составить от одного до четырех миллионов рублей. Сервис, нарушающий требования закона, также могут заблокировать.

В феврале стало известно, что Роскомнадзор проверяет Duolingo на пропаганду ЛГБТ. Перед этим сибирская правозащитная группа «Радетель» призвала принять меры для привлечения юрлица Duolingo к ответственности за пропаганду ЛГБТ и заблокировать приложение в России.

Ранее также сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал российский телеканал «Точка ТВ» по статье об ЛГБТ-пропаганде. Причиной стала неверная возрастная маркировка в клипе певца Николая Баскова.

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      Маргарита Щигарева
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