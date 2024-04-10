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08:06, 10 апреля 2024Россия

Два вертолета Ми-8 за неделю повредили в российском аэропорту

Два вертолета Ми-8 за неделю повредили в аэропорту Игарка Красноярского края

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два вертолета Ми-8 повредили за неделю в аэропорту Игарка Туруханского района Краснгоярского края. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, повреждения у двух вертолетов похожие — работники аэропорта случайно разбили им хвостовую часть. Так, один из сотрудников не справился с ручной тележкой, в которой вез тяжелый ящик со снаряжением вахтовиков, и врезался в хвост вертолета АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги», который собирался вылетать в вахтовый поселок Ванкор.

Еще один случай произошел, когда другой Ми-8 буксировали в ангар. Сотрудники аэропорта не справились с управлением и разбили хвостовую опору о стену. Вертолет отстранили от полетов, он ожидает ремонта.

После авиапроисшествий Росавиация и транспортная прокуратура начали проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.

Днем ранее, 9 апреля, вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Хабаровском крае на косе реки из-за технической неисправности. Никто не пострадал, повреждений у вертолета также не зафиксировали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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