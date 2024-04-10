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17:27, 10 апреля 2024Забота о себе

Эпидемиолог предупредил о возможных инфекциях в зоне затопления

Эпидемиолог Покровский: в зоне затопления есть риск развития кишечных инфекций

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Разлив воды на большой территории увеличивает риск развития кишечных инфекций и других заболеваний в зоне затопления. Об этом предупредили эпидемиологи Вадим Покровский и Николай Крючков в интервью Пятому каналу.

Покровский отметил, что подтопление обширных территорий сопряжено с возможным риском распространения тифа, холеры, гепатита А и кишечных инфекций. По его словам, это объясняется тем, что вода, попадая в сточные и канализационные воды, может быть заражена патогенными микробами и вирусами. «Поэтому использовать нужно обязательно только бутилированную или кипяченую воду», — указал специалист.

Крючков добавил, что теплая погода тоже способствует распространению инфекционных заболеваний в зоне затопления. По его словам, в первую очередь речь идет о кишечной палочке, дизентерии и о вирусных инфекциях.

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Чтобы свести к минимуму риски, по его мнению, необходимо обеспечить людей в зоне затопления чистой питьевой водой и высококачественными продуктами питания, привезенными из других регионов. «Самое опасное — это кишечные инфекции, недостаток воды, качественной питьевой и вообще в принципе воды, недостаток пищи, плохое ее качество, недостаточная ее обработка, в том числе, термическая или мытье», — предупредил специалист.

Крючков добавил, что наводнение может иметь долгосрочные последствия для здоровья населения. Он объяснил, что разлив воды способен повлиять на экосистему, в частности на популяцию насекомых, вызывающих инфекционные заболевания.

Ранее сообщалось, что весеннее половодье и вызванные им подтопления наблюдаются в десятках российских регионов. Одним из самых пострадавших регионов оказалась Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, что привело к затоплению тысяч домов и земельных участков.

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      Екатерина Улитина
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