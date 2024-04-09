В Кремле сообщили о получении Путиным новых докладов о ситуации с паводками

Песков: Путин получил новые доклады о паводках от главы МЧС и губернаторов

Президент России Владимир Путин получил новые доклады по ситуации с паводками в регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, Путин получил доклады от глав трех пострадавших регионов: губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, руководителя Курганской области Вадима Шумкова, а также Александра Моора, возглавляющего Тюменскую область.

Помимо этого, отдельный доклад в качестве председателя созданной в связи с паводками правительственной комиссии предоставил глава МЧС России Александр Куренков, который прибыл в Оренбургскую область для контроля за проведением работ по ликвидации последствий подтоплений и оказанию помощи населению.

Ранее Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Путин пока не планирует поездку в Оренбург. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что «сейчас самый горячий момент», поэтому нужно смотреть, что будет через несколько дней.

Весеннее половодье и вызванные им подтопления наблюдаются в 39 российских регионах. Одним из самых пострадавших регионов оказалась Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, что привело к затоплению тысяч домов и земельных участков. Режим ЧС также действует в Челябинской, Курганской и Тюменской областях.