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13:42, 9 апреля 2024Россия

В Кремле сообщили о получении Путиным новых докладов о ситуации с паводками

Песков: Путин получил новые доклады о паводках от главы МЧС и губернаторов

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин получил новые доклады по ситуации с паводками в регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, Путин получил доклады от глав трех пострадавших регионов: губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, руководителя Курганской области Вадима Шумкова, а также Александра Моора, возглавляющего Тюменскую область.

Помимо этого, отдельный доклад в качестве председателя созданной в связи с паводками правительственной комиссии предоставил глава МЧС России Александр Куренков, который прибыл в Оренбургскую область для контроля за проведением работ по ликвидации последствий подтоплений и оказанию помощи населению.

Ранее Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Путин пока не планирует поездку в Оренбург. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что «сейчас самый горячий момент», поэтому нужно смотреть, что будет через несколько дней.

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Весеннее половодье и вызванные им подтопления наблюдаются в 39 российских регионах. Одним из самых пострадавших регионов оказалась Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, что привело к затоплению тысяч домов и земельных участков. Режим ЧС также действует в Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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