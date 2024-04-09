В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина в Оренбург

Песков заявил, что президент Путин пока не планирует поездку в Оренбург

Президент России Владимир Путин пока не планирует поездку в Оренбург. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Пока в настоящий момент поездки в регион [в планах] нет. Но сейчас самый горячий момент. Что будет через какое-то количество дней — будем вместе с вами уже смотреть», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, планирует ли глава государства вылететь в Оренбург.

39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванным им подтоплением. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков. 8 апреля инициативная группа жителей Орска пришла к губернатору региона Денису Паслеру.

9 апреля стало известно, что в Курганской области начали строить дамбу в связи с паводковой ситуацией. В этот же день губернатор российского региона Вадим Шумков призвал жителей села Звериноголовское срочно эвакуироваться из-за подъема воды. Он отметил, что уровень отметки воды с поста Введенское в 12 километрах от границы России с Казахстаном уже 10 метров 75 сантиметров.