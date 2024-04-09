В российском регионе начали строить дамбу из-за паводков

В Курганской области начали строить дамбу из-за паводковой ситуации

В Курганской области начали строить дамбу в связи с паводковой ситуацией. Об этом сообщил губернатор российского региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

«Строим дамбу в селе Глядянское, соединяя перемычки», — написал глава области.

В этот же день Шумков призвал жителей села Звериноголовское срочно эвакуироваться из-за подъема воды. Он отметил, что уровень отметки воды с поста Введенское в 12 километрах от границы России с Казахстаном уже 10 метров 75 сантиметров. До этого курганский губернатор рассказал, что уровень Тобола в Звериноголовском за сутки вырос на 157 сантиметров.

39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванным им подтоплением. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков. 8 апреля инициативная группа жителей Орска пришла к губернатору региона Денису Паслеру.