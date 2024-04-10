Священник вспыхнул от свечки и сгорел заживо перед службой

Sur: в Испании священник вспыхнул от упавшей со свечки искры и сгорел заживо

В Испании священник сгорел заживо, когда зажигал свечки перед службой. Об этом сообщает испанская газета Sur.

Инцидент произошел в городе Сарагоса на северо-востоке страны. На рясу 60-летнего Хавьера Санчеса случайно упала искра. Его одеяние и парафин, который он приготовил, немедленно вспыхнули.

Священника экстренно доставили в больницу с тяжелейшими ожогами. Он несколько дней оставался в реанимации, но спасти его не удалось.

Хавьер Санчес был известен любовью к музыке. Он выпустил три альбома, а клип к одной из его песен даже вызвал скандал: священник появился в нем без одежды, но с ангельскими крыльями и прикрывался для приличия гитарой.

В 2020 году сообщалось, что свитер британского священнослужителя загорелся во время первой же службы, проведенной по видеосвязи из-за пандемии COVID-19. Он успел потушить его и не получил серьезных травм.