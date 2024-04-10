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17:27, 10 апреля 2024Силовые структуры

Момент погони за причастным к теракту в «Крокусе» попал на видео

Причастный к теракту в «Крокусе» выпрыгнул из авто и скрылся от силовиков в лесу
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Момент погони за мужчиной, подозреваемым в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», попал на видео. Ролик в Telegram публикует Baza.

На кадрах видно, как машину злоумышленника преследуют два автомобиля силовиков. В какой-то момент он резко сдает назад, выпрыгивает через водительскую дверь и скрывается в лесу.

По данным Baza, во время погони были слышны звуки стрельбы, а водитель был в машине не один. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут поиск подозреваемого – 47-летнего Николая С. — в подмосковном Чехове. В городе введен план «Сирена».

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      Олеся Мицкевич
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