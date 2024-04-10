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18:31, 10 апреля 2024Силовые структуры

Появились подробности погони за причастным к теракту в «Крокусе»

Причастный к теракту в «Крокусе» скрылся от силовиков, прыгнув с моста
Начало событий в новости Момент погони за причастным к теракту в «Крокусе» попал на видео

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Предполагаемый пособник террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», скрылся от сотрудников спецслужб, отстреливаясь и прыгнув с моста. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Вечером 9 апреля силовики преследовали автомобиль марки Chevrolet Orlando серебристого цвета, за рулем которого находился подозреваемый — 47-летний Николай С. В районе поселка Мещерское он хотел выпрыгнуть из машины на ходу, но сдавая назад, врезался и оторвал дверь об столб. Во время погони подозреваемый отстреливался от правоохранителей, а затем прыгнул с моста через речку Рожайка. Мужчина затерялся в лесу.

Автомобиль Chevrolet Orlando принадлежит компании, занимающейся производством полиэтиленовой пленки. Николай С. проживает и работает в родном Королеве Московской области. Он ремонтирует машины. Разведен, есть ребенок. У него имеются долги по алиментам, за что его разыскивали судебные приставы.

Ранее 10 апреля погоня за ним попала на видео. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут поиск подозреваемого в подмосковном Чехове. В городе введен план «Сирена».

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      Любовь Ширижик
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