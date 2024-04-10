Появилась фотография разыскиваемого в Чехове пособника террористов

Появилось фото вероятного пособника террористов, напавших на «Крокус»

Начало событий в новости Появились подробности погони за причастным к теракту в «Крокусе»

Появилась фотография мужчины, разыскиваемого в подмосковном Чехове. Снимок опубликовал Telegram-канал Mash.

На нем изображен высокий мужчина в джинсах и черном пиджаке, волосы русого цвета, в очках.

По данным силовиков, он — предполагаемый пособник террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». В Чехове введен план «Сирена», по тревоге поднят весь личный состав полиции.

Вечером 9 апреля силовики преследовали автомобиль марки Chevrolet Orlando серебристого цвета, за рулем которого находился подозреваемый — 47-летний Николай С. В районе поселка Мещерское он хотел выпрыгнуть из машины на ходу, но сдавая назад, врезался и оторвал дверь об столб. Во время погони подозреваемый отстреливался от правоохранителей, а затем прыгнул с моста через речку Рожайка. Мужчина затерялся в лесу.