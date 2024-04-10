Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:42, 10 апреля 2024Силовые структуры

Появилась фотография разыскиваемого в Чехове пособника террористов

Появилось фото вероятного пособника террористов, напавших на «Крокус»
Начало событий в новости Появились подробности погони за причастным к теракту в «Крокусе»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Появилась фотография мужчины, разыскиваемого в подмосковном Чехове. Снимок опубликовал Telegram-канал Mash.

На нем изображен высокий мужчина в джинсах и черном пиджаке, волосы русого цвета, в очках.

По данным силовиков, он — предполагаемый пособник террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». В Чехове введен план «Сирена», по тревоге поднят весь личный состав полиции.

Вечером 9 апреля силовики преследовали автомобиль марки Chevrolet Orlando серебристого цвета, за рулем которого находился подозреваемый — 47-летний Николай С. В районе поселка Мещерское он хотел выпрыгнуть из машины на ходу, но сдавая назад, врезался и оторвал дверь об столб. Во время погони подозреваемый отстреливался от правоохранителей, а затем прыгнул с моста через речку Рожайка. Мужчина затерялся в лесу.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемый сбежал от сотрудников ФСБ в Подмосковье. Он может быть причастен к теракту в «Крокусе»

      США последний раз запустили ракету Delta IV Heavy

      Пентагон счел удары Украины по энергообъектам России безрезультатными

      В Польше рассказали о новом опасном оружии России

      Пэрис Хилтон в пиджаке с обнажающими грудь вырезами появилась на публике

      Россияне избили до смерти школьного сторожа и попали в колонию спустя 20 лет

      Монсон пожаловался на травлю и проблемы в семье после отказа от гражданства США

      Губернатор Севастополя сообщил о проведении флотом противодиверсионных учений

      В США заявили о снижении числа иностранных наемников на Украине

      Сотрудник музея тайно повесил свою картину в выставочном зале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше