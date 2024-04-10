Московские полицейские задержали маскировавших наркотики под конфеты мужчин

В Москве задержали двух мужчин, маскировавших наркотики под конфеты

В Москве полицейские задержали двух мужчин, маскировавших наркотики под конфеты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, сначала полицейские задержали 30-летнего россиянина на Артемовской улице. В его квартире нашли четыре свертка с марихуаной, электронные весы и 55 мармеладных конфет с запрещенными веществами.

На следующий день был задержан его подельник — 27-летний житель Подмосковья. Он организовал производство и сбыт криминального товара. У него изъяли пакет с гашишем, 36 кондитерских изделий, вещество из ячейки для льда и хлебобулочные изделия.

Возбуждены дела по статье о покушении на сбыт наркотических средств. Оба фигуранта находятся в СИЗО.

Ранее стало известно, что на овощебазу Калининграда прибыла партия бананов, под которыми были спрятаны брикеты с кокаином общим весом 76 килограммов.