На реке в российском регионе заметили редкое природное явление

На реке Юрюзани в Челябинской области начался мощный 11-балльный ледоход

Жители Челябинской области стали свидетелями редкого природного явления. Река в Катав-Ивановском районе региона превратилась в сплошной поток из кусков льда. Об этом сообщается на странице национального парка «Зигальга» в соцсети «ВКонтакте».

Мощный ледоход наблюдали на реке Юрюзань, протекающей на Южном Урале. Левый приток Уфы оказался полностью покрыт движущимися льдинами, да так, что под ними невозможно было разглядеть воду. Явление запечатлели на камеру и выложили в сеть очевидцы события.

В национальном парке рассказали, что интенсивность ледохода различается по типам, а именно по густоте плавающих в воде льдин. Кроме того, она оценивается в баллах, где 0 означает отсутствие льда, а 11 баллов — полное покрытие потока воды льдом. Сильный ледоход на Юрюзани возле подножия горного хребта Зигальги оценили в наивысшую отметку — 11 баллов.

«Кстати, его (ледохода — прим. «Ленты.ру») продолжительность зависит еще и от климата. Чем он мягче, тем дольше может длиться ледоход. Иногда до нескольких недель», — отметили в нацпарке.

Ранее на курильском острове Кунашир показали необычное явление с песком, собранным на побережье Тихого океана. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как блестящие черные песчинки, собранные в стеклянную емкость, шевелятся и быстро поворачиваются из стороны в сторону.