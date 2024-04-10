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09:02, 10 апреля 2024Экономика

Названо число покинувших Оренбуржье россиян

Власти: в Оренбургской области из-за паводков эвакуировали 7,7 тысяч человек

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Оренбургской области из-за паводков эвакуировали в общей сложности 7,7 тысячи человек. Такое число называет пресс-служба правительства региона у себя в Telegram-канале.

Среди них — 1,7 тысячи детей. По словам властей, в настоящее время спад воды зафиксирован в 6 муниципальных образованиях и 14 населенных пунктах Оренбургской области. Вода отступила от 38 жилых домов и 492 приусадебных участков.

Всего по состоянию на утро среды, 10 апреля, в регионе подтопленными остаются более 12 тысяч жилых домов и почти 15 тысяч приусадебных участков. Еще почти 2,9 тысячи домов за сутки были подтоплены.

За ночь на 10 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся почти на полметра, заявил первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов.

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города.

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      Мария Черкасова
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