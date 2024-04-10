Стало известно о поднятии уровня воды в реке Урал почти на полметра

Замглавы Оренбурга: уровень воды в реке Урал поднялся за ночь на 50 сантиметров

Первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов заявил, что уровень воды в реке Урал в городе поднялся за ночь почти на полметра. Его слова приводит РИА Новости.

«Ночь прошла неспокойно, уровень Урала повышается и сейчас за ночь уровень Урала поднялся практически на 50 сантиметров», — сообщил он.

Около полуночи сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился на 11 сантиметров за два часа. В 22 часа этот показатель превышал критическую отметку в 930 сантиметров на один сантиметр. Было выпущено экстренное предупреждение.

Ранее губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города. В регионе в зоне подтопления оказалось более 12 тысяч домов.