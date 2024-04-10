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03:27, 11 апреля 2024Путешествия

Названы последствия расследования аварийной посадки самолета под Новосибирском

Известия: Росавиация предложила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

Росавиация по итогам расследования аварийной посадки самолета под Новосибирском предложила уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний». Об этом пишут «Известия».

Речь идет про заместителей гендиректора авиакомпании Сергея Скуратова — директора по качеству Алексея Фомина и летного директора Сергея Глазкова. В авиакомпании сообщили, что решение о будущем Фомина и Глазкова будет принимать совет директоров.

Как посчитали в Росавиации, аварийная посадка стала результатом множественных нарушений и ошибок экипажа.

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