Названы последствия расследования аварийной посадки самолета под Новосибирском

Известия: Росавиация предложила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

Росавиация по итогам расследования аварийной посадки самолета под Новосибирском предложила уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний». Об этом пишут «Известия».

Речь идет про заместителей гендиректора авиакомпании Сергея Скуратова — директора по качеству Алексея Фомина и летного директора Сергея Глазкова. В авиакомпании сообщили, что решение о будущем Фомина и Глазкова будет принимать совет директоров.

Как посчитали в Росавиации, аварийная посадка стала результатом множественных нарушений и ошибок экипажа.