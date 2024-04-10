«Окна посыпались и двери с петель сорвало». Подполье сообщило об ударе по крупному скоплению войск ВСУ в Очакове

Подполье сообщило об ударе ВС РФ по крупному расположению ВСУ в Очакове

Российские войска поразили расположение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Очакове Николаевской области. О ракетном ударе по крупному скоплению войск украинской армии стало известно из сообщений координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его данным, под удар попал санаторий «Очаков». Здесь находились до 300 украинских военнослужащих. Лебедев уточняет, что в эту область уже около двух лет не пускают мирное население.

Очевидцы рассказали о работе систем ПВО в Очакове

Лебедев заявил, что пока что сложно оценить итоги удара, так как рядом с санаторием находится и военный госпиталь. Также местные жители рассказали о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе. «С базы "Динамо" работало ПВО и кажется, над морем сбили вторую "гераньку" (беспилотник "Герань" — «прим. Ленты.ру»)», — рассказал местный житель.

Встряхнуло чуток даже нас. А мы в противоположном конце. А кто ближе, писали, что окна посыпались и двери с петель сорвало. Горело бело-желтым дымом житель Очакова

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Ранее представители николаевского подполья сообщили об ударах Вооруженных сил России по объектам энергетического контура в Николаевской области Украины. По словам координатора местных партизан Сергея Лебедева, в ходе атаки была поражена подстанция в населенном пункте Михайло-Ларино.

Стало известно об ударе по энергосистеме Николаева

Утром в тот же день, 10 апреля, стало известно об ударе российских военных по энергосистеме Николаева. Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по подстанции в населенном пункте Михайло-Ларино, который находится восточнее Николаева.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330 киловатт. Наблюдаются перебои со светом», — отметил он.

Ранее сообщалось о взрывах в Николаевской области. Детали происходящего не раскрываются. Местные власти не комментировали сложившуюся обстановку. Воздушная тревога действовала в Николаевской и Одесской областях.