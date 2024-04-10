Вынесен приговор организатору секс-вечеринки для священников

Reuters: в Польше вынесли приговор священнику, устроившему секс-вечеринку

В Польше суд вынес приговор викарию Томашу Змарзлы, устроившему секс-вечеринку для католических священников. Об этом сообщает Reuters.

Викария признали виновным в сексуальном насилии, преступлениях, связанных с оборотом наркотиков, и отказе помогать пострадавшему в ситуации, которая могла представлять угрозу жизни или причинить серьезный ущерб здоровью.

Вечеринка, ставшая поводом для ареста, произошла 31 августа 2023 года в польском городе Домброва-Гурнича. Около часа ночи секс-работник, который также участвовал в веселье, потерял сознание. Когда на место происшествия приехала скорая помощь, Змарзлы, который был организатором вечеринки, отказался пускать медиков. Тем удалось попасть внутрь лишь после вмешательства полиции.

Согласно записи телефонного звонка в экстренные службы, которую опубликовала польская пресса, секс-работник потерял сознание после употребления наркотического вещества на основе гидроксибутирата натрия, также известного как бутират. По другой версии, он принял слишком много средств для повышения потенции.

Викария приговорили к тюремному заключению на 18 месяцев. Кроме того, ему придется выплатить пострадавшему 15 тысяч злотых (350 тысяч рублей) и перевести несколько тысяч злотых в фонд помощи пострадавшим от преступления.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года епископ епархии Сосновеца Гжегож Кашак лишил Змарзлы сана, запретил ему проводить службы и жить в приходском доме, где проходила секс-вечеринка. Спустя несколько дней Ватикан отправил Кашака в отставку.