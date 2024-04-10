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14:08, 10 апреля 2024Россия

Осужденного экс-министра обороны ДНР Стрелкова попросили отправить в зону СВО

Стрелкова хотят отправить в зону СВО после приговора по делу об экстремизме
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Осужденного экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) попросили отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале со ссылкой на его адвоката Александра Молохова.

По сведениям издания, в конце января в одной из войсковых частей рассмотрели и утвердили кандидатуру Гиркина на должность командира взвода. Начальника пункта отбора на военную службу по контракту попросили направить бывшего министра для прохождения военной службы. Однако Стрелков осужден на четыре года лишения свободы по делу об экстремизме — такие арестанты не могут заключать договоры об отправке в зону боевых действий.

Адвокат Гиркина пояснил, что все может измениться, если суд апелляционной инстанции отменит приговор. Следующее заседание по делу запланировано на 15 мая, поделился юрист. Кроме того, экс-министр может надеяться на отправку на фронт, если его помилует президент России.

В январе Мосгорсуд назначил Стрелкову четыре года лишения свободы. Фигуранта признали виновным в том, что он публично призывал пользователей интернета к экстремистской деятельности.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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