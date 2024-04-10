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15:46, 10 апреля 2024Мир

В Германии назвали кокаин наркотиком домохозяек

Глава уголовной полиции ФРГ Мюнх: кокаин стал «наркотиком домохозяек»

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Кокаин перестал быть в Германии наркотиком для высших слоев общества и стал доступен даже домохозяйкам. Об этом заявил глава Федерального управления уголовной полиции Германии Хольгер Мюнх, сообщает Bild.

Мюнх выступил с заявлением в ходе отчета о преступности в ФРГ за 2023 год. Он рассказал, что стоимость кокаина в стране существенно снизилась, так как южноамериканские картели выбрали Европу в качестве своего целевого рынка. Также одним из крупнейших центров сбыта наркотика стал порт Гамбурга.

«Это уже не наркотик элиты. Стал ли кокаин повседневным наркотиком? Это так», — заявил чиновник. Глава МВД Германии Нэнси Фэзер дополнила его, сообщив, что в основном кокаин поставляется в ЕС напрямую из Эквадора или через порты Албании при помощи балканских наркокартелей.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что легализация каннабиса может ослабить нагрузку на судебную систему и полицию. Он добавил, что снижение нагрузки поможет органам расследовать еще более серьезные преступления.

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      Юрий Леонов
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