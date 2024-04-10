Пассажирка бизнес-класса сломала палец из-за неисправного кресла в самолете

Daily Mail: пассажирка British Airways сломала палец из-за неисправного кресла

Пассажирка самолета авиакомпании British Airways сломала палец подлокотником неисправного кресла и пожаловалась, что стюардессы оставили ее без помощи. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

64-летняя Кейт Хью Смит возвращалась в Лондон после семейного отдыха на Барбадосе 31 декабря 2023 года. Женщина расположилась в бизнес-классе, чтобы провести полет с комфортом, однако через полчаса после начала рейса сломанный подлокотник упал ей на правую кисть и зажал пальцы.

По словам женщины, она не могла вытащить руку пару минут и все это время испытывала такую мучительную боль, что в итоге расплакалась. «Моя рука стала ярко-красной, кисть опухла, пальцы начали покрываться синяками и становиться фиолетовыми», — рассказала пассажирка.

Смит несколько раз пыталась привлечь внимание бортпроводников, однако не получила помощи. Только через 20 минут к ней подошел менеджер авиакомпании, предложил лед и обезболивающее, сфотографировал ее руку и пообещал связаться с ней по поводу травмы.

За прошедшие три месяца Смит неоднократно обращалась в British Airways, но компенсацию ей так и не выплатили. Женщина заявила, что больше никогда не будет путешествовать с этой авиакомпанией.

Ранее стюардессу British Airways с позором выгнали из роскошного отеля на Мальдивах. Женщина приехала туда с дочерью и подругой, напилась и устроила драку.