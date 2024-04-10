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19:46, 10 апреля 2024Мир

Пентагон счел удары Украины по энергообъектам России безрезультатными

Пентагон: удары Украины по энергообъектам не повлияли на боеспособность России

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинские удары по российским энергообъектам не повлияли на боеспособность Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер, ее слова передает РИА Новости.

«До сих пор удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести войну», — отметила Уолландер.

Она сочла атаки на российские нефтяные предприятия безрезультатными. По ее словам, «россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты».

Ранее Уолландер осудила подобные атаки, но при этом назвала удары по нефтегазовым объектам России суверенным решением Украины.

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      Елизавета Мытарева
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