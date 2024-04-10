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20:40, 10 апреля 2024Наука и техника

Под Артемовском уничтожили робота ВСУ от производителя Abrams

Mash: ВС России уничтожили роботизированную платформу MUTT ВСУ ударом FPV-дрона
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Mash

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили роботизированную платформу Multi-Utility Tactical Transport (MUTT) производства США. Машину передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) для испытаний в зоне специальной военной операции, сообщил Telegram-канал Mash.

«Эксклюзивную американскую роботизированную машину-носильщика MUTT уничтожили на артемовском направлении. Ее ВСУ передали для испытаний в зоне СВО. Как видите, неудачных», — говорится в сообщении.

Машину обнаружили бойцы подразделения «Черные волки». Позже ее уничтожили ударом FPV-дрона. Робота разработал производитель танков Abrams — компания General Dynamics Land Systems.

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MUTT предназначен для поддержки спешившихся пехотных подразделений — машина может перевозить оборудование и раненых. Грузоподъемность робота с колесной формулой 8х8 составляет около 540 килограммов. Машина может работать в режиме дистанционного управления и в полуавтономном. В режиме минимального вмешательства оператора MUTT двигается с помощью полуавтономной системы управления, использующей инерциальную навигацию и GPS.

Ранее в апреле стало известно, что российские саперы применили робота «Скорпион» для снятия растяжек в ходе разминирования Авдеевки. Колесная машина получила штанги и плуги для траления.

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      Даниил Иринин
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