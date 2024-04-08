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18:31, 8 апреля 2024Наука и техника

Российские саперы применили «Скорпиона» в Авдеевке

Умный: саперы применили робота «Скорпион» для снятия растяжек в Авдеевке

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские саперы применили робота «Скорпион» для снятия растяжек в ходе разминирования Авдеевки. Об этом сообщил представитель международного противоминного центра Вооруженных сил России с позывным Умный, передает РИА Новости.

«Нашим главным помощником являются робототехнические средства. В данном варианте представлена дистанционно управляемая машина "Скорпион". Основная ее задача как помощника саперов — это траление "растяжек". Осуществляется это за счет специальных штанг. Они используются для траления мин ОЗМ, а плуги — для траления растяжек на земле — в частности, мин ПОМ-2», — рассказал он.

Дистанционно управляемый робототехнический комплекс разведки и разминирования «Скорпион» весит не более 30 килограммов. Аппарат развивает скорость до десяти километров в час по асфальту, а по грунту — около пяти километров в час.

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По словам Умного, при помощи «Скорпиона» саперы могут досмотреть и поддеть подозрительный предмет. После этого они начинают его обезвреживание. В передней и задней части робота находятся камеры с обычной и инфракрасной подсветкой. Также робот позволяет передавать голосовые сообщения на пульт оператора. «Скорпион» получил специальную тележку для доставки к разрушаемому объекту ящика тротила весом до 25 килограммов.

В марте стало известно, что в России завершены приемочные испытания дистанционно управляемого минного трала МТ-2, рекомендованного к использованию МЧС. Гусеничный робот может разрушать противопехотные мины.

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      Даниил Иринин
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