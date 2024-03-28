В России испытали нового робота-сапера

В России испытали новый дистанционно управляемый минный трал МТ-2

В России завершены приемочные испытания дистанционно управляемого минного трала МТ-2, рекомендованного к использованию МЧС. Об этом со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщает РИА Новости.

«Научно-методическое сопровождение всех мероприятий проводили эксперты ВНИИ ГОЧС на основе подготовленных учеными программы и методики испытаний», — сказал замначальника института Владимир Мошков.

По его словам, гусеничный робот имеет тралы, разрушающие противопехотные мины. Испытания изделия прошли в Челябинске и Ростовской области. В частности, в ходе второго этапа тестов работу МТ-2 проверяли в песке, глине, на скальном участке и при преодолении водной преграды.

Одним из плюсов машины Мошков назвал широкий трал. «На открытой местности машиной можно управлять на расстоянии до одного километра, а при наличии препятствий — до 500 метров», — уточнил руководитель.

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