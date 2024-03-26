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15:02, 26 марта 2024Наука и техника

Роботов «Уран-6» применили в Авдеевке

Российские саперы применили роботов «Уран-6» при разминировании Авдеевки

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные саперы применяют робототехнические комплексы «Уран-6» при разминировании Авдеевки. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Инженерно-саперные подразделения 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск под регулярными обстрелами со стороны противника ежедневно обезвреживают большое количество мин и боеприпасов в освобожденной Авдеевке и окрестностях», — говорится в сообщении.

Сапер с позывным Макс отметил, что особый упор при разминировании делают на жилой сектор и подъездные пути к городу. Вместе с роботами саперы используют щупы и миноискатели. По его словам, противник регулярно «пытается напакостить» большим количеством дронов, поэтому саперы выставляют посты с антидроновыми ружьями. Также они используют сигнализаторы, которые сообщают о приближении беспилотников.

Макс добавил, что ежедневно на территории Авдеевки обезвреживают сотни взрывоопасных предметов. В городе работают несколько саперных групп, каждая из которых производит 10-15 подрывов в день.

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«Уран-6» предназначен для проделывания проходов в минных заграждениях и площадного разминирования территорий. Также робот-сапер способен перемещать монолитные объекты весом до одной тонны, засыпать траншеи и выкапывать обезвреженные мины. Гусеничная машина может нести различные тралы и бульдозерные отвалы.

В октябре стало известно, что российский дрон-сапер «Стрекоза», предназначенный для поиска самодельных взрывных устройств, начали испытывать в максимально приближенных к реальным условиях.

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      Даниил Иринин
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