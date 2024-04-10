Раскрыта сумма взяток задержанной замминистра ЖКХ российского региона

Замминистра ЖКХ в Белгородской области Новикова получила 16 млн рублей взяток

Подозреваемая в коррупции замминистра ЖКХ Белгородской области Вероника Новикова могла получить 16 миллионов рублей в качестве взяток. Такую сумму раскрывает Telegram-канал Shot.

Преступную деятельность чиновницы пресекли сотрудники ФСБ. Сейчас в ее доме проходят обыски.

Ранее Свердловский суд Белгорода поместил замминистра под домашний арест до 3 июня. Женщина обвиняется по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Известно, что она работала в сфере ЖКХ при вице-губернаторе Константине Полежаеве — он был задержан по обвинению в коррупции в июле 2023 года.

