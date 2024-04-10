Заподозренную во взятке замминистра российского региона взяли под домашний арест

В Белгороде суд поместил под домашний арест замминистра ЖКХ региона Новикову

Начало событий в новости Замминистра ЖКХ российского региона задержана по делу о взятке

Свердловский суд Белгорода избрал меру пресечения в виде домашнего ареста замминистра ЖКХ региона Веронике Новиковой, подозреваемой в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По ходатайству следователя подсудимая пробудет под домашним арестом до 3 июня. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Ранее, 10 апреля, стало известно о задержании Новиковой сотрудниками ФСБ. Она работала в сфере ЖКХ при вице-губернаторе Константине Полежаеве. Он был задержан в июле 2023 года по обвинению в коррупции.

За несколько дней до задержания Полежаева губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отстранил его от должности. По словам главы региона, он пошел на такой шаг из-за систематического невыполнения чиновником своих обязанностей.