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17:22, 10 апреля 2024Силовые структуры

Замминистра ЖКХ российского региона задержана по делу о взятке

Замминистра ЖКХ Белгородской области Новикову задержали по делу о взятке

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали замминистра ЖКХ Белгородской области Веронику Новикову по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сотрудники ФСБ провели задержание еще 8 апреля, уточняет местное издание «Фонарь». Вместе с ней задержан еще один человек.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте чиновницы.

Новикова работала в сфере ЖКХ при вице-губернаторе Константине Полежаеве. Он в июле 2023 года также был уличен в коррупции .

За несколько дней до задержания Полежаева губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отстранил его от должности. По словам главы региона, он пошел на такой шаг из-за систематического невыполнения чиновником своих обязанностей.

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      Любовь Ширижик
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