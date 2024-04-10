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12:45, 10 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о просьбах украинцев к России помочь вернуть детей из Евросоюза

Захарова: украинцы просят Россию помочь вернуть отобранных детей из ЕС

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Украинцы просят Россию помочь вернуть детей, изъятых в странах Европейского союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, находящиеся за рубежом российские дипломаты регулярно получают от граждан Украины соответствующие просьбы. Отчаявшиеся родители сообщают, что Киев отказывается помочь вернуть им отобранных социальными службами ЕС детей.

«[Родители изъятых детей] понимают, что наша страна, несмотря на происки западной, киевской пропаганды, несмотря на все эти козни, несмотря на все давление, которое мы испытываем, мы им не враги», — добавила Захарова, отметив, что по-настоящему защитить украинцев в этой ситуации может только Россия.

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Официальный представитель МИД также рассказала, что всего в Евросоюзе было изъято 225 украинских детей. Больше всего несовершеннолетних, по ее сведениям, соцслужбы отобрали в Германии — 71.

Ранее стало известно, что вернувшиеся из России на Украину дети хотят уехать обратно. Причиной этого в Киеве назвали лучшие условия для жизни и самореализации в РФ.

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      Екатерина Грищенко
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