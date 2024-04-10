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20:10, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Участница Comedy Club пожаловалась на откровенную фотосессию в мужском журнале

Кадр: страница «Макарена (50 вопросов)» во «ВКонтакте»

Российская актриса, участница юмористического шоу Comedy Club Екатерина Шкуро пожаловалась на откровенную фотосессию в мужском журнале MAXIM, в которой она поучаствовала в 2021 году. На эту тему она высказалась в интервью проекту «Макарена», видео доступно во «ВКонтакте».

По словам Шкуро, съемка для журнала проходила не так, как о ней договаривался ее менеджер. «Мы договаривались, чтобы не было обнаженки, оголенных частей тела», — указала она. Однако в процессе съемки представители журнала уговорили ее на более откровенные кадры, объясняя это тем, что редакция может не принять слишком «закрытые» фото, заявила актриса. Шкуро отметила, что приехала на съемку без своего менеджера, и назвала это решение ошибкой.

Она добавила, что осталась недовольна и фотографиями, поскольку ей не понравились свет на съемке и сделанный ей макияж. Актриса также покритиковала свое мини-интервью в журнале. «Нет вообще логики никакой во всем, что они делали, начиная от фотографа (...) и заканчивая светом и статьей. Короче, какая-то хрень», — заключила Шкуро.

Ранее сообщалось, что на фотосессию для MAXIM пожаловалась певица Юлия Паршута. Поп-исполнительница заявила, что съемка велась в манипулятивном ключе, из-за чего фотографии получились более откровенными, чем она планировала.

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      Маргарита Щигарева
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