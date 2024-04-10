В России прокомментировали сообщения о применении Киевом химоружия в ДНР

Сенатор Джабаров призвал проверить сообщения о применении ВСУ химоружия в ДНР

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сообщения СМИ о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия с фосфором в Донецкой народной республике (ДНР). В беседе с «Лентой.ру» сенатор призвал проверить эту информацию.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщали, что ВСУ сбросили химоружие с фосфором у Клещеевки на артемовском направлении в ДНР. По словам источника, колбы с опасным веществом украинские военные сбрасывали с беспилотников. Он также допустил, что ВСУ могли применять адамсит, который при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако.

«Если эта информация подтвердится — нужно, чтобы она была подтверждена, — то ВСУ и Киев совершили тяжкое преступление, и они автоматически попадают в разряд военных преступников, как бы ни относились отдельные страны к России и к этому конфликту. Использование белого фосфора ВСУ — это международное преступление», — сказал Джабаров.

Есть все основания рассматривать эту ситуацию в Совете безопасности ООН с принятием необходимых санкций, но после подтверждения информации об использовании Украиной этого запрещенного вида оружия Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

В марте сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила информацию о применении украинскими военными токсичных химикатов и тщательно проверит зафиксированные факты. Об использовании ВСУ токсичных химикатов стало известно в феврале 2023 года.