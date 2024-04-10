В США ввели новые ограничения в отношении российских компаний

Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении трех российских компаний

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех российских компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный реестр правительства страны.

Ограничения наложены на технический центр «Дельта-Аэро», компании «Аэросила» и АО «ОДК-Стар». Утверждается, что они «действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США».

Помимо фирм из РФ, такие же ограничения введены в отношении шести компаний из Китая и двух из Объединенных Арабских Эмиратов.

В сентябре 2023 года Минфин США наложил санкции на три вышеупомянутые российские компании. Американская сторона называла их поставщиками и подрядчиками иранской госкомпании Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), которая производит беспилотники. До этого утверждалось, что российские компании поставляли иранской компании пропеллеры и шины, а также проводили для нее наземные и летные испытания и имели контракты на капитальный ремонт Ан-140.

При этом спустя всего несколько дней Управление по контролю за иностранными активами Минфина США исключило «ОДК-Стар» из санкционного списка, связанного с ограничениями против России. При этом компания осталась в «иранском» SDN-списке.

