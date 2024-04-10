Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:42, 10 апреля 2024Россия

Власти сообщили об идущем в сторону Кургана массиве воды

Губернатор Шумков сообщил об идущем в сторону Кургана массиве воды

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил об идущем в сторону Кургана массиве воды. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сейчас главная проблема в том, что перепад уровней воды в Тоболе в Звериноголовском уже более 980 [сантиметров — прим «Ленты.ру»], а в Кургане 375», — пояснил он.

Чиновник отметил, что эта разница воды идет вниз по течению в сторону Кургана. При этом сбросы с водохранилищ пока не прекращаются.

9 апреля в Курганской области начали строить дамбу в связи с паводковой ситуацией. В этот же день губернатор российского региона Вадим Шумков призвал жителей села Звериноголовское срочно эвакуироваться из-за подъема воды. Он отметил, что уровень воды с поста Введенское в 12 километрах от границы России с Казахстаном уже достиг 10,75 метра.

Всего весеннее половодье затронуло 39 регионов России. На данный момент сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемый сбежал от сотрудников ФСБ в Подмосковье. Он может быть причастен к теракту в «Крокусе»

      Россияне передумали переезжать в одну страну

      Во Франции на заводе по производству биотоплива прогремел взрыв

      Серия взрывов прозвучала в подконтрольном Украине Херсоне

      Байден рассказал о возможности поговорить в любое время с Си Цзиньпином

      Девушка решила увеличить ягодицы и лишилась их части

      Победителю лотереи отказались выдать 120 миллиардов рублей

      Американская компания начнет превращать метан в удобрения

      В российском городе задержали девятиклассницу за попытку сбыть мефедрон

      Бывших сотрудников СБУ заподозрили в хищении средств на закупках горючего

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше