Власти сообщили об идущем в сторону Кургана массиве воды

Губернатор Шумков сообщил об идущем в сторону Кургана массиве воды

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил об идущем в сторону Кургана массиве воды. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сейчас главная проблема в том, что перепад уровней воды в Тоболе в Звериноголовском уже более 980 [сантиметров — прим «Ленты.ру»], а в Кургане 375», — пояснил он.

Чиновник отметил, что эта разница воды идет вниз по течению в сторону Кургана. При этом сбросы с водохранилищ пока не прекращаются.

9 апреля в Курганской области начали строить дамбу в связи с паводковой ситуацией. В этот же день губернатор российского региона Вадим Шумков призвал жителей села Звериноголовское срочно эвакуироваться из-за подъема воды. Он отметил, что уровень воды с поста Введенское в 12 километрах от границы России с Казахстаном уже достиг 10,75 метра.

Всего весеннее половодье затронуло 39 регионов России. На данный момент сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.