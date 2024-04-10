Врач рассказала о возникающих из-за большой груди проблемах

Хирург Пономарева: большая грудь грозит плохим сном и болями в спине и шее

Из-за большой груди у женщин могут возникать проблемы со здоровьем, рассказала пластический хирург Елена Пономарева. Об этих последствиях она предупредила в беседе с «Вечерней Москвой».

Пономарева рассказала, что чаще женщины с большой грудью жалуются на боли в спине и шее, боль между лопаток, иногда — на давящие боли в области ребер. Кроме того, из-за высокой нагрузки на позвоночник может возникнуть искривление осанки, напряженность в мышцах и связках. «Остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника, а также искривление позвоночника чаще бывают у обладательниц большой груди. Бывают также и яркие асимметрии по объему, а когда грудь более третьего или четвертого размера, то эта разница негативно влияет и на спину», — объяснила хирург.

Еще одним недостатком большой груди врач назвала ухудшение качества сна, поскольку невозможность спать на животе заставляет ворочаться и просыпаться. Пономарева добавила, что женщины с большой грудью также жалуются на ограничения при спорте — им тяжело прыгать и бегать. Кроме того, они нередко сталкиваются с постоянными натираниями и высыпаниями, которые приводят к хроническим дерматологическим проблемам.

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