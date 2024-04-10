Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 10 апреля 2024Забота о себе

Врач рассказала о возникающих из-за большой груди проблемах

Хирург Пономарева: большая грудь грозит плохим сном и болями в спине и шее

Фото: Renji Desh / Unsplash

Из-за большой груди у женщин могут возникать проблемы со здоровьем, рассказала пластический хирург Елена Пономарева. Об этих последствиях она предупредила в беседе с «Вечерней Москвой».

Пономарева рассказала, что чаще женщины с большой грудью жалуются на боли в спине и шее, боль между лопаток, иногда — на давящие боли в области ребер. Кроме того, из-за высокой нагрузки на позвоночник может возникнуть искривление осанки, напряженность в мышцах и связках. «Остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника, а также искривление позвоночника чаще бывают у обладательниц большой груди. Бывают также и яркие асимметрии по объему, а когда грудь более третьего или четвертого размера, то эта разница негативно влияет и на спину», — объяснила хирург.

Еще одним недостатком большой груди врач назвала ухудшение качества сна, поскольку невозможность спать на животе заставляет ворочаться и просыпаться. Пономарева добавила, что женщины с большой грудью также жалуются на ограничения при спорте — им тяжело прыгать и бегать. Кроме того, они нередко сталкиваются с постоянными натираниями и высыпаниями, которые приводят к хроническим дерматологическим проблемам.

Материалы по теме:
Брендану Фрейзеру — 53. Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
Брендану Фрейзеру — 53.Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
4 декабря 2022
Райану Рейнолдсу — 46. Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
Райану Рейнолдсу — 46.Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
22 октября 2022
Брюс Уиллис неизлечимо болен. Что происходит с «крепким орешком» и почему его проблемы проигнорировал весь Голливуд?
Брюс Уиллис неизлечимо болен.Что происходит с «крепким орешком» и почему его проблемы проигнорировал весь Голливуд?
12 марта 2023

Ранее хирург-эндокринолог, абдоминальный хирург Максим Салов перечислил железные поводы для операции на щитовидной железе. По его словам, операцию предлагают людям, у которых обнаружили рак щитовидной железы.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили в розыск писательницу Дарью Серенко по уголовной статье

      Новый план контрнаступления ВСУ назвали классической схемой мошенничества

      В США спрогнозировали последствия от возможной конфискации российских активов

      Стало известно о нежелании Microsoft сворачивать деятельность в России

      США продадут Украине комплекты для обслуживания ЗРК Hawk Phase III

      Мужчина вернулся к отрезавшей ему пенис партнерше

      ФБР отказалось комментировать отправку наркокартелей на Украину

      Семью Байденов назвали спонсорами терактов в России

      В МИД рассказали о срыве планов Запада по конфискации замороженных активов РФ

      Шесть человек пропали без вести после взрыва на дамбе в Италии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше