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20:27, 10 апреля 2024Наука и техника

Xiaomi запретила быструю езду на своих автомобилях

ITHome: Xiaomi запретила ездить на автомобиле SU7 по гоночным трассам

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В сети появились правила пользования первым автомобилем Xiaomi. Об этом сообщает китайское издание ITHome.

По словам журналистов, представители Xiaomi начали уведомлять владельцев автомобиля Super Ultra 7 (SU7) о правилах пользования. В документе, в том числе, указано, что быстрая езда на SU7 на профессиональных гоночных трассах запрещена. «Эти условия оказывают огромную нагрузку на компоненты автомобиля, требуя профессионального обслуживания и опыта», — отметили инженеры корпорации.

Также в компании запретили пользователям вносить какие-либо изменения в конструкцию электрокара. По словам представителей фирмы, автомобиль перед выпуском прошел тщательное тестирование, чтобы гарантировать надежность и производительность.

Кроме того, в Xiaomi успокоили пользователей относительно установленных в машине камер. По словам инженеров, они могут записывать видео в целях безопасности, однако лица всех людей будут размываться.

Китайская корпорация Xiaomi начала официальные продажи первого электрокара SU7 в конце марта. Стоимость самой доступной версии автомобиля составила 215,9 тысячи юаней (около 2,8 миллиона рублей).

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      Андрей Ставицкий
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