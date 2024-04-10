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09:52, 10 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский назвал идеи Трампа по Украине примитивными

Зеленский назвал идеи экс-президента США Трампа по Украине примитивными

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал идеи экс-президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта примитивными. Об этом он заявил в интервью Politico.

«Если сделка заключается в том, что мы просто отдаем наши территории, и идея, стоящая за ней, заключается в этом, то это очень примитивная идея», — сказал глава государства. Зеленский также отметил, что ему нужны очень веские аргументы и реальная идея.

Ранее стали известны подробности плана Трампа по окончанию конфликта на Украине. Сообщалось, что политик в частных разговорах обещал оказать давление на Киев, чтобы он уступил Крым и Донбасс в пользу России. Советник Трампа Джейсон Миллер назвал эту информацию фейковой.

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      Кристина Есикова
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