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18:33, 10 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об огромной боли от ударов по энергосистеме Украины

Зеленский: атаки России на украинскую энергосистему причиняют огромную боль

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о большом влиянии российских ударов по энергосистеме на ход конфликта. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Bild.

«Атаки на энергоснабжение причиняют огромную боль», — отметил глава государства.

Зеленский в очередной раз заявил о нехватке систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, Украине удалось наладить хорошее производство беспилотников, однако дроны не заменят ни ПВО, ни ракеты дальнего действия.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении пяти из шести теплоэлектростанций в результате российских ударов по энергосистеме в конце марта. Это привело к потере 80 процентов генерирующих мощностей компании.

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